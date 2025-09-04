Окръжна прокуратура поема разследването на трагедията в "Арсенал"

Разследването за трудовата злополука в завод „Арсенал“, при която днес пострадаха двама работници, ще се води от Окръжна прокуратура-Стара Загора. Причината е, че единият от тях - 46-годишен мъж, е починал няколко часа по-късно при извършване на хирургическа интервенция в болница. Другият пострадал е в болница с причинени травми, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Досъдебното производство, което до момента се водеше под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора, ще бъде преобразувано в следствено дело, като действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Стара Загора. То е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

