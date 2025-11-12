Окръжната прокуратура в Перник внесе в съда обвинителен акт срещу мъчителите на животни

Кадър Нова телевизия

Окръжната прокуратура (ОП) в Перник внесе в съда обвинителен акт срещу 26-годишната Габриела и 35-годишния Красимир, обвинени в прояви на жестокост към животни и в разпространение на порнографски материали със садистично съдържание, съобщиха от прокуратурата.

Двамата са заснели множество видеоклипове в периода март 2023 – декември 2024 г., показващи измъчване и умъртвяване на гръбначни животни, припомня БТА. Част от материалите са предназначени за международна публика и съдържат сцени на сексуален садизъм и мазохизъм.

Според прокуратурата видеата са били публикувани в канал в мобилното приложение Telegram, като достъпът до тях е бил срещу заплащане чрез системи като Revolut, PayPal и биткойн. Обвиняемите предлагали и поръчкови видеа на клиенти с цени между 130 и 700 евро.

Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март т.г. и към момента се намират в ареста. Разследването включва експертизи – биологични, ДНК, компютърно-технически, психологични и психиатрични. Предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.

През март хора се събраха в Перник на протест пред Съдебната палата срещу насилието над животни. Всички те се обединиха около настояването за незабавни промени в законодателството. Повод за това беше случаят с Габриела и Красимир, привлечени като обвиняеми от ОП – Перник за причиняване на смърт на животни с цел набавяне на имотна облага.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!