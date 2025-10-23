Окръжният прокурор на Бургас за тройното убийство: Психично заболяване не значи невменяемост

кадър Нова телевизия

Наличието на психично заболяване не значи, че извършителят на едно престъпление е бил невменяем в момента на деянието. Това подчерта по Нова телевизия окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев по темата за тройното убийство в Люляково. Той каза също, че тепърва психиатричната експертиза ще установи дали задържаният Фахри Салим дали има такова, защото досега не е бил освидетелстван и лекуван.

Има семейна обремененост, защото неговия баща страда от шизофрения, допълни Чинев. По въпроса за мотива за тройното убийство, прокурорът обясни, че той още не е изяснен, но допълни, че Фахри се е дистанцирал от семейството, след като на него и баща му е издадена ограничителна заповед през август.

Оръжията на тройното убийство още се издирват, но се знае, че те са две - огнестрелно и хладно. Експертизата ще покаже кое от тях е използвано първо върху жертвите, каза прокурорът.

