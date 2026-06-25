Окръжният съд в Благоевград призна за виновен 18-годишен подсъдим по дело за грабеж

Снимка Пиксабей

Окръжният съд в Благоевград призна за виновен 18-годишен подсъдим по дело за квалифициран случай на грабеж, извършен като непълнолетен, съобщиха от съда, цитирани от БТА.

Според постановената присъда, на 14 декември 2022 г. около 20:00 часа в Петрич подсъдимият, макар и непълнолетен към момента на деянието, е можел да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи.

При условията на продължавано престъпление той е направил опит да отнеме парични средства от владението на двама граждани с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил сила.

В резултат на действията му на един от пострадалите е била причинена тежка телесна повреда. Деянието е останало недовършено по независещи от извършителя причини. Съдът наложи на подсъдимия наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от три години.

С присъдата подсъдимият е осъден да заплати на пострадалия обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 евро, заедно със законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в София в 15-дневен срок.

Редактор "Екип на Петел",

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