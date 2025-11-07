Окръжният съд в Ловеч ще гледа дело за убийство

Снимка: Окръжен съд - Ловеч

Окръжният съд в Ловеч ще гледа дело за умишлено убийство. Заседанието е насрочено за 11 ноември, съобщи Петя Иларионова от съда.

Престъплението е извършено на 1 февруари тази година в село Брестница, община Ябланица. Според обвинението на Окръжната прокуратура в Ловеч 32-годишен мъж е нанесъл удар по главата с дървен прът на 62-годишен жител на село Черни Осъм. Пострадалият е починал девет дни по-късно.

Обвинителният акт срещу 32-годишния С.В. е внесен в съда в началото на миналия месец, припомня БТА.

В него се посочва, че в деня на инцидента по-възрастният мъж и синът му подали сигнал на спешния телефон 112, че в техен наследствен имот е влизано и са оставени траверси в него. Поискали на мястото да дойдат полицаи. Докато двамата чакали служителите на реда, към имота се придвижил мотокар и група хора, които ги нападнали и нанасяйки им удари, ги повалили на земята.

След побоя двамата тръгнали към автомобила си. В този момент обвиняемият се приближил към тях откъм гърба им и без да каже нещо, ударил с дървения прът по главата Д. В. Той бил откаран в кома в болница, където по-късно починал.

Обвиняемият е с мярка за неотклонение „задържане под стража”.

