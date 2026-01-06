Окръжният съд в Монтана задържа с постоянна мярка мъжа за убийството на 1 януари

Снимка: Булфото

Окръжният съд в Монтана постанови постоянна мярка "задържане под стража" за Е.Т.С. (34 г.) от Видин, който е обвинен в убийството на 27-годишната Н.Т.В. от Видин, съобщиха от пресслужбата на съда в Монтана.

Е.Т.С. и Н.Т.В. гостували за посрещането на Нова година в дома на своя приятелка в село Якимово, център на едноименната община в област Монтана. На 1 януари между тях възникнал спор, при който мъжът умъртвил жената като ѝ нанесъл множество порезни рани по главата и шията, а после напуснал мястото на убийството и бил задържан по-късно от полицията на друго място в Якимово.

Пред съда Е.Т.С. признал напълно вината си, заявил, че съжалява и сам пожелал да остане в ареста с постоянна мярка за задържане. Магистратите преценили, че ако бъде освободен, има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и заради това постановили да изчака в затвора произнасянето на присъдата срещу него, посочва БТА.

Присъдата може да се обжалва в тридневен срок пред Апелативния съд в София.

Убийството е първото за тази година в област Монтана, през миналата година са регистрирани два убийства, а през 2024 година – едно, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

