Окръжният съд във Варна задържа под стража служителя на следствения арест в града

Снимка: Булфото, илюстративна

Варненският окръжен съд задържа под стража 43-годишния служител на Следствения арест в града, който е обвиняем за поискан и приет подкуп и за престъпление по служба, съобщиха от Апелативната прокуратура.

Мъжът бе задържан на 19 ноември, припомня БНТ. По разследването се работи от месец август тази година. Според обвинението, той е поискал и взел подкуп от 2000 лева, за да внесе забранени вещи в ареста – два мобилни телефона.

Според съда, ако е на свобода, обвиняемият може да извърши друго престъпление, тъй като в хода на разследването са събрани данни за продължителен период на престъпна дейност. Работата по документирането и доказването ѝ продължава под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна.

Определението на съда подлежи на въззивен контрол от Апелативния съд в крайморския град.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!