Октомври си отива със сняг

Прогноза за края на октомври: Валежи, рязко застудяване и връщане към зимното време

До края на месец октомври времето в България ще остане променливо, с характерни за сезона температурни колебания. Очакват се топли дни, последвани от рязко застудяване, обилни валежи и първи снеговалежи в планините.

Топли есенни дни с утринни слани

Началото на седмицата започва със студено утро в понеделник, слани и мъгли в ниските райони. Денят ще е слънчев с лека облачност. Във вторник облаците ще се увеличават, а през следващите дни слънцето ще бъде по-оскъдно. Често сутрините ще са мъгливи, а петък се очакват повече локални валежи.

Втората половина на седмицата носи приятно топли следобеди – дневните температури ще се движат между 20 и 25°C.

Дъжд, студен фронт и първи снеговалежи

В периода 27-29 октомври се очаква значителна промяна – нахлуване на студен въздух от северозапад, силен вятър и студени пориви. Валежи от дъжд ще покрият голяма част от страната, като на отделни места те ще бъдат интензивни и съпроводени с гръмотевици.

В планинските райони на Западна и Централна България дъждът постепенно ще премине в сняг. В по-високите пояси ще се образува и задържи снежна покривка, а по проходите са възможни проблеми с трафика.

Рязко застудяване в началото на ноември

След преминаването на студения фронт, през първите дни на следващата седмица дневните температури ще паднат до 8–13°C, а сутрините ще бъдат студени. При ясно време и минимална облачност в края на месеца отново ще има условия за слани.

Преминаваме към зимно часово време

В нощта на 25 срещу 26 октомври часовниците ще бъдат върнати с един час назад, с което преминаваме към зимното (астрономическо) време.

Тази прогноза предупреждава за значително влошаване на времето и промяна в температурите, което изисква подготовка както от пешеходци, така и от шофьори при пътувания в планинските райони.

