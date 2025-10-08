Октомври сменя лицето си: След Потопа идва лято с 27 градуса
От дъждовен старт към почти лятна есен!, съобщи Метео Балканс.
След седмици с облаци и валежи, октомври сменя лицето си!
Според последните прогнози (#ECMWF и #GFS) към средата и края на месеца над Балканите ще се настани много топла въздушна маса от Северна Африка.
След 20-22-ри октомври...
Температурите на 850 hPa ще достигнат +15°C и повече, което означава, че в ниските части ни чакат 25–27°C – почти летни стойности!
Докато Северозападна Европа ще потъне в студен въздух, ние ще се радваме на топло, сухо и стабилно време – истинско „циганско лято“ в края на октомври.
Най-топлите дни се очакват около 20–25 октомври.
Извадете тениските отново – есента временно отстъпва място на лятото!
