Оле Гунар Солскяер може да се завърне в Манчестър Юнайтед

снимка: Tor Atle Kleven, Уикипедия

Оле Гунар Солскяер има интерес да се завърне в Манчестър Юнайтед, информират норвежки медии и авторитетният италиански журналист - Фабрицио Романо, цитирайки BBC. Някогашният нападател на "червените дяволи" е опция в краткосрочен план след днешното уволнение на Рубен Аморим.



За скандинавеца няма значение колко продължителен би бил договорът. Ръководството ще отдели време, за да прецени всички кандидати за мениджър. Дарън Флетчър ще е временен наставник поне тази седмица. В Норвегия се споменават Оливър Гласнър от Кристъл Палас и Андони Ираола в Борнемут, тъй като и двамата са с изтичащи договори на 30 юни. Работата на Гласнър се цени високо на Острова, след като лондончани триумфираха през май с ФА Къп срещу Манчестър Сити, а 3 месеца по-късно вдигнаха и Суперкупата на Англия след успех над Ливърпул, припомня Фокус.



Солскяер водеше Юнайтед между зимата на 2018-а и ноември 2021-а. През май 2021-а "червените дяволи" достигнаха финала в Лига Европа, но го загубиха от Виляреал след дузпи.

