Олег Асенов: Сайтовете, които продават винетки на завишени цени, са регистрирани извън страната

Сайтовете, които продават винетки за пътищата в България на завишени цени, са регистрирани в чужбина. От март месец тол управлението подава сигнали включително и до Брюксел да решаването на проблема на европейско ниво, защото няма как те да бъдат санкционирани по българския закон, това обясни по Нова телевизия шефът му Олег Асенов.

Той обясни, че надутите цени в тези сайтове идват от такси „приятно пътуване” или „планирано пътуване”, които са включени в общите условия, които клиентите приемат понякога и без да са прочели внимателно.

Един от тези сайтове, които са регистрирани в офшорни зони като остров Ман, е на 15 години и все още не може да бъде спрян, допълни Асенов. По думите му страни като Унгария и Полша отдавна страдат от този проблем и с тяхна помощ се търси законодателно решение на ниво ЕС.

Шефът на тол управлението каза също, че продадените по този начин винетки са купени на държавните цени и след това препродадени с надценка, затова е най-добре потребителите да запомнят новите им цени в евро и да не купуват от първия сайт, който им излиза онлайн.

