Олег Асенов: Вероятно умората на шофьора е причинила катастрофата на пътя Русе - Бяла

Кадър бТВ

Умора или загуба на внимание от страна на шофьора е най-вероятната причина за тежката катастрофа с четири жертви на пътя Русе - Бяла, станала в петък. Това съобщи в ефира на bTV ръководителят на Националното ТОЛ управление професор Олег Асенов, като подчерта, че човешкият фактор трудно може да бъде компенсиран единствено чрез системите за контрол на средната скорост.

При жестокия челен сблъсък между камион и миниван загинаха дядото, бабата, майката и едно от двете деца, пътували в лекия автомобил. Останалите двама пътници и шофьорът на товарното превозно средство са настанени в болница.

Олег Асенов обясни, че по рисковото направление Русе - Бяла функционират две отсечки за контрол на средната скорост – едната е Обретеник - Тръстеник, а другата е в посока Полски Тръмбеш, пише dunavmost.com.

„Те се наблюдават, но не може да се разчита само на един фактор за безопасността“, посочи той и допълни: „По отношение на умората на водачите, в почти всички съвременни автомобили вече има системи, които следят поведението им и предупреждават при признаци на разсейване или сънливост“. Според него макар такива коли да са малка част от автопарка в България, увеличаването им ще ограничи рисковете.

Отчитайки състоянието на инфраструктурата за контрол, министърът на транспорта Георги Пеев информира, че от наличните 100 кантара в ТОЛ управлението, едва 20 са лицензирани.

Олег Асенов потвърди, че съоръженията са на над осем години и се нуждаят от профилактика. „Когато преди година и половина поех ръководството на ТОЛ управлението, направихме пълна инвентаризация и установихме, че около 30 процента от кантарите са напълно повредени вследствие на ремонтни дейности и преминаването на прекалено тежки камиони. Сензорите са консуматив и трябва да се подменят на всеки 5 години“, обясни ръководителят на ведомството.

В момента около 70 процента от измервателните станции са в експлоатационна готовност, като сертифицирането на останалите продължава. От началото на годината наложените глоби за претоварени ТИР-ове надхвърлят 1,5 милиона евро, а общо събраните средства от всички нарушения са над 12 милиона евро.

Въпреки отчетения спад от 6 процента на тежкотоварния трафик през юни, приходите от пътни такси бележат ръст от 12 процента. От 1 август тежкотоварните такси ще бъдат увеличени с 30 процента – стъпка, която според Асенов е закъсняла, тъй като последната актуализация е правена преди близо десетилетие.

„Оттогава инфлацията и разходите за поддръжка на пътищата значително нараснаха. В повечето европейски държави таксите се индексират ежегодно според инфлацията“, коментира той, като увери, че софтуерът е тестван и новите цени ще влязат в сила автоматично в полунощ на 1 август.

Успоредно с това контролът по пътищата отчита тревожна статистика. За по-малко от година след въвеждането на системата за средна скорост са регистрирани 90 338 нарушения.

„Обичайно засичаме между 200 и 300 нарушения дневно, но през последните десет дни броят им достигна точно 9064. Това означава около 900 нарушения на ден - сериозно увеличение по автомагистралите“, отбеляза Асенов. Най-много превишения на скоростта са отчетени в отсечката Харманли - Любимец, където камерите са засекли средна скорост от 215 километра в час и моментна скорост над 260 километра в час.

„Лично аз не мога да си представя как човек може да управлява автомобил с подобна скорост. Ако възникне дори минимална опасност на пътя, практически няма шанс за адекватна реакция“, заключи Асенов.

Редактор "Екип на Петел",

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