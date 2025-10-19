Олег Ковачев става на 70

кадър: БНТ

Днес Олег Ковачев – актьор, режисьор, сценарист и оператор, навършва 70 години.

Олег Ковачев е роден на 19 октомври 1955 г. Баща му е известният оператор, сценарист и режисьор Христо Ковачев. Олег прави своя дебют на големия екран в ролята на Ваньо във филма „Рицар без броня“, където играе редом до Апостол Карамитев, припомня БТА.

Още преди казармата Олег Ковачев участва във филми и твърдо решава да продължи пътя си като актьор, като кандидатства във Висшия институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов“ (ВИТИЗ, днес Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – НАТФИЗ). Въпреки че при първия си опит Апостол Карамитев, който тогава е председател на комисията, го отхвърля на изпитите, той не се отказва. След казармата Ковачев успешно преминава приемните изпити и е приет във ВИТИЗ, където през 1980 г. завършва със специалност „Операторско майсторство“.

„Да си оператор си е жива минавка. Това е тежка работа, а накрая никой не ти казва „браво“, казва Олег Ковачев в интервю за в. „24 часа“ през 1995 г.

Като актьор Олег Ковачев е участвал във филмите „Рицар без броня“ (1966), „Най-дългата нощ“ (1967), „Най-добрият човек, когото познавам“ (1973), „На всеки километър“ (1969–1971), „Трите смъртни гряха“ (1980), „Съновидеца“ (2019) и др.

РЕЖИСЬОР, СЦЕНАРИСТ И ОПЕРАТОР

Ковачев е режисьор, сценарист и оператор на повече от 30 филма. Сред най-значимите му режисьорски филми са „Миг бяла светлина“ (1983), „Фонтанки“ (1984), „Балада за Гунди“ (2003), „245,5“ (2009), (2012), „Всичко от нула“ (2014), „Киното срещу властта“ (2017), „Синята деветка“ (2025) и др.

Работил е в Студията за игрални филми „Бояна“ и в Студията за научно-популярни и документални филми „Време“. Ковачев е бил и член на Съюза на българските филмови дейци.

От 2005 г. Олег Ковачев е режисьор в Българската национална телевизия (БНТ), където повече от 15 години успешно работи като режисьор на документалната поредица „Бразди“. Освен това е работил и в предаванията „Навигатор“ и „Зад кадър“.

„Това, което най-много ми се прави в момента, е публицистика. За пръв път се изпробвах в този жанр, когато започнах работа в Ефир 2 при Нери Терзиева. И поех режисурата на „Шок“, казва Олег в интервю за в. „Континент“ през 1994 г.

През 2019 г. Олег Ковачев поема управлението на емблематичното столично кино „Влайкова“. Той е сред хората, които в продължение на няколко години полагат усилия да го съживят и спасят от изчезване. „В София няма квартални кина, единственото е „Влайкова“. Всичко друго беше съсипано, унищожено и продадено. Всички са в моловете и се радвам, че с много труд и помощ спасихме кино „Влайкова“. Мисля, че направихме това, което беше целта ни преди пет години, когато поехме управлението“, споделя Олег Ковачев в интервю за Българското национално радио (БНР) през 2024 г.

НАГРАДИ

Олег Ковачев е носител на множество награди както като актьор, така и като режисьор.

През 1966 г. Олег Ковачев е удостоен със „Сребърен лъв“ за най-добра детска роля от кинофестивала във Венеция за изпълнението си на Ваньо във филма „Рицар без броня“. През 1967 г. получава наградата на вестник „Пионерская правда“ за най-добра детска роля на Петия международен кинофестивал в Москва.

През септември 2009 г. Олег Ковачев получава наградата за режисура на 17-ия фестивал за българско документално и анимационно кино „Златен ритон“ за документалния си филм „245,5“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!