Правенето на бизнес в "Одеса мама", както я наричат с обич местните жители, често е опасно занимание.

Бизнесменът Олег Невзоров, нашумял в България с мистериозния град в местността Баба Алино до Варна, е бил обект на атентат в Одеса. Взривът е избухнал, когато Невзоров минавал край ресторант „Арт Шат“ в 12 часа по обед. Един човек е бил ранен. Въпросният атентат се случва на 21 февруари 2019 г. Използвано е самоделно взривно устройство, направено професионално и поставено в тръба, съобщава Одеската прокуратура.

Тротиловият еквивалент е бил достатъчен да нанесе смъртоносни поражения до 3 метра, но Невзоров минал на малко над 5 метра, според съобщенията на властите. Той отказал да бъде настанен в медицинско заведение, пише Фрог.

След този акт той изчезва за дълго време.

Мъж, който съпровождал бизнесменът, бил леко ранен и получил медицинска помощ.

Според разследващите взривът най-вероятно не е целял унищожението на Олег Невзоров, а по-скоро като предупреждение. Въпреки това от полицията класифицирали престъплението като „умишлен опит за покушение“.

Медиите допускат и инсцениран опит за атентат.

Този факт е бил известен на българските служби и по-точно на ДАНС, научи Фрог нюз от свои източници в агенцията. Знаели са също за съдебните преследвания на Невзоров в Украйна заради проекти, като този край Варна.

През 2025 г. структурата на ДАНС във Варна е предоставила доклад на централата в столицата, в който подробно са били описани проблемите на Невзоров и компанията КУБ с украинските власти и правосъдие. Материалите са послужили като едно от основанията шефът на ДАНС да издаде разпореждане 10-годишна забрана на Невзоров да посещава България. Две седмици по-късно тази забрана е отменена. Това се случва за първи път в историята на агенцията. По закон това може да се случи само при наличието на нови обстоятелства и данни, които оневиняват санкционираното лице.

На президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание, министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР тези решения са били докладвани по надлежния ред. Защо никой от тях не е реагирал на странната промяна – не е ясно. Какво е могло да се промени в рамките на петнайсетина дена, след като списъкът с делата на Невзоров от Украйна, са бил наличен? Това е много важно българските граждани да научат. Без този отговор ще продължи да се излива пропаганда.

