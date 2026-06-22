Олег Невзоров се завърна във Варна и се срещна със собствениците на имоти във Форест клуб

Кадър Форест клуб

Олег Невзоров се появи и се срещна със собствениците във Форест Клуб.

От кадрите се вижда, че той е бил в известно заведение в града.

Ето какво пишат на страницата на Форест клуб

На 22 юни 2026 г. се проведе среща между основателя на Корпорация “КУБ” Олег Невзоров, и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор.

По време на срещата са били обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна Благомир Коцев. На всички поставени въпроси са били дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни.

Екипът на Корпорация “КУБ” и “Форест Клуб” заяви категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик.

В тази връзка от КУБ съобщават:

Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Ние вярваме в българското правосъдие и сме убедени, че то ще постави нещата в техния законен ред.

Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията ни, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда.

Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса.

Защо това е важно за цялата общественост?

Случаят “Баба Алино” не е просто локален проблем.

Той е показателен за това как административен ресурс може да бъде използван за оказване на натиск върху законни инвестиции. Ние вярваме, че върховенството на закона и защитата на частната собственост са фундаментални ценности, които следва да бъдат защитавани от всички нас.

Оставяме политическите спекулации настрана и се фокусираме върху фактите и правото.

Нашето задължение е да защитим всеки, който ни е доверил своите средства и мечти.

Очаквайте повече информация относно развитието на съдебните процедури. Ние продължаваме да работим за прозрачност и справедливост

Редактор "Екип на Петел",

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