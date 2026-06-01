Олена Коцева: Езикът на омразата срещу украинците до нищо добро не води

Абсолютно съм съгласна с хората, закупили имоти в Баба Алино, че трябва да бъде проведено независимо и комплексно разследване на компетентните органи в България и чак след това да се обвинява който и да било, защото преди такова разследване всеки е невинен до доказване на противното. Това каза пред БНР Олена Коцева, председателят на Сдружението на украинските организации в България "Мати Украйна".

"Българската държава и всички институции трябва да запретнат ръкави и да си свършат работата. Не да мълчат, а да проверят фактите и съответните органи да излязат с позиция. И преди да се изнесат данните от такава проверка, всеки един гражданин, независимо на коя държава, е невинен, а отговорността, която носи, е персонална".

Езикът на омразата до нищо добро няма да доведе, категорична беше тя и припомни, че след руската агресия в Украйна през 2022 г. "хиляди български граждани отвориха сърцата и домовете си и помогнаха на украинските жени с деца, старци, пенсионери, болни хора":

"Тогава ги приемаха в своите жилища, а от 2023 г. насам се засили руската хибридна война, а това включва и започналата сега акция срещу украинците във Варна, срещу посолството, срещу компанията КУБ, която е регистрирана по българското законодателство и този човек (Олег Невзоров) работи в България от 2013 г. и има повече от 20 фирми, които работят и плащат данъци тук".

По думите и строителството в Баба Алино е по документи, които са издадени от съответните институции, които сега трябва да отговарят пред закона за това.

"Твърдението, че кола на украинското посолство е извело от България Олег Невзоров, е глупост, по-голяма от която не съм срещала", заяви тя и призова да се поиска официална информация от Гранична полиция, за да се провери това твърдение, което се разпространява:

"Украйна е трета страна, не е от ЕС, и дори на дипломатите паспортите се проверяват и чекират на границата. Щом дипломатическата кола напусне границата на България, българските Гранична полиция и МВнР получават информация за това веднага".

В предаването "Нещо повече" Олена Коцева каза, че има много случаи на тормоз на украинци в България, но те се страхуват да подават сигнали в полицията, защото се страхуват за децата си и защото се опасяват, че могат да загубят жилищата, в които живеят под наем:

"От 2022 г. насам има много случаи на тормоз на украински деца в училищата в България и той продължава, за съжаление. А ръководствата на училищата и местните администрации не желаят да предприемат каквото и да било".

Тя обясни, че всеки украински гражданин, който е влязъл в България и е получил статут на временна закрила, е получил една-единствена финансова помощ, която не превишава около 290 лева и тя е получена еднократно:

"И само три месеца тези хора имаха право на безплатно лечение в здравно заведение в България. Те си плащат данъци, работят, плащат здравни осигуровки. Не трябва да им се вменява, че всички им плащат и помагат. От 2023 г. "Мати Украйна" няма дарения за бежанците тук, даренията са за Украйна. Единственото, което получаваме, са единични дарения, които донасят физически лица. Миналата седмица дойде една жена и донесе 20 шоколадови яйца, които да раздадем на децата за 1 юни, което днес ще направим. Благодарни сме безкрайно на българите, благодарение на които ние сме изнесли повече от 200 тона хуманитарна помощ за Украйна, това са дарения на обикновените българи, не е държавна помощ".

