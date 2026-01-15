Олена Коцева: Вярвам в добрината на българите и че ще помогнат на украинците

Петел/Пиксабей

Украинците се нуждаят от подкрепа, защото там в момента температурите са минусови, а след руските удари по критичната инфраструктура вече няма човешки условия за живот. Това разказа в интервю пред БНР Олена Коцева, председател на сдружението на украинските организации в България "Мати Украина".

Тя отправи призив към българите за човещина.

"Кремъл отправи ултиматум към Украйна и заплаши да продължи с удари по критичната инфраструктурата на Украйна. Там температурите паднаха под -15 и -20, ситуацията става нетърпима от постоянни въздушни тревоги са по 7 пъти на нощ. В Киев 14 часа не е имало ток и трудно се оцелява, когато си лишен от човешки и елементарни условия на живот. Явно целта на Москва е украинците да предзивкат бунтове и съпротива на правителството. Но това, слава богу, предизвика само съпричастност между хората. В тези студове, когато няма ток и има проблеми с доставка на храни, поддържам връзка с роднините в Киев. Те оценяват ситуацията като тежка и несравнима с тази от началото на войната. Ситуацията е неконтролируема, няма удобства и топло. Хората правят пунктове за съпричастност в палатки с генератори, където могат да се стоплят с чай и да заредят устройства", разказа Олена Коцева.

И призова:

"Вярвам в добрината на българите и считам, че ще има помощ от страна на българския народ. На първо място са парите, защото имаме само един бус за 2 тона, а пари за транспорт на камион не е оправдано. Паричните средства стигат бързо, те се отчитат документално, имаме счетоводство и сме минавали със счетоводен одит, и доказваме, че парите са отишли, там където са предназначение, включително генератори."

Тя се надява да се дарят генератори и термоодеяла, много необходими за ранени и измръзнали. Също така може и родопски и вълнени одеяла, завивки – нови, "но без юргани, защото са тежки да ги изпращаме заради разходите".

