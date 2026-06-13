Олимпиакос (Пирея) с Везенков стана шампион на Гърция по баскетбол

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Александър Везенков и неговият Олимпиакос (Пирея) станаха шампиони и на Гърция, след като в петия мач от финалната серия за титлата се наложиха над Панатинайкос (Атина) с 89:85. Така треньорът Йоргос Барцокас добави във витрината и титлата от местното първенство, след като преди няколко седмици триумфираха и в Евролигата.

Това е втора поредна титла за Олимпиакос в Гърция, както и 16-а общо в историята, посочва БТА.

Българската звезда на „червено-белите“ Везенков завърши мача с 19 точки, две борби и две асистенции за 34:14 минути игра. Най-резултатен в техния състав беше Еван Фурние, който приключи мача с 22 точки, а Никола Милутинов остана с 14. За Панатинайкос 21 вкара Василеос Толиопулос, а северномакедонецът Ти Джей Шортс остана с 14 и 6 асистенции.

Сайтът sportday.gr отбеляза, че в срещата над всички са били Везенков, Фурние, Милутинов, но истински X-Factor е станал канадецът Кори Джоузеф.

Двата отбора започнаха мача доста агресивно, но по едно време стрелбата на Панатинайкос се влоши и това позволи на „червено-белите“ да дръпнат 1:30 минути преди края на първата част с 24:13 и край на първата част с 26:17. Втората част започна като първата, но точно в средата й Олимпиакос подобри значително синхрона и отбеляза пет бързи точки, принуждавайки Ергин Атаман да вземе още един таймаут при резултат 38:26. Важното за домакините беше, че запазиха преднината си, докато Фурние отсъстваше от игрището, който се завърна за последните две минути. С тройка и асистенция той увеличи преднината на 14 точки за първи път, докато Толиопулос отговори за ПАО. Полувремето завърши при резултат 47:35.

Второто полувреме започна с рязка промяна на поведението на Олимпиакос, като Барцокас беше заложил на здрава защита и пресечени и „откраднати“ топки, принуждавайки Атаман да вземе таймаут при -17 за неговия тим. Разликата нарасна до 20 с тройка на Фурние срещу лоша защита – 59:39.

След това избухна свада между Везенков и играча на Панатинайкос Кендрик Нън, като Джоунс се намеси и последните двама бяха изгонени от играта. Това събитие беше в полза на „зелените“, които успяха да реагират и да намалят разликата с 10 точки – 69:59 за Олимпиакос.

В последния период Олимпиакос продължи с формация Джоузеф, Фурние, Питърс в „тройката“, също така с Везенков и Милутинов, докато Панатинайкос използва Шортс, Толиопулос, Осман, Митоглу и Лесор. „Детелините“ се върнаха в мача до 72:78 в 36-ата минута, но в този миг Джоузеф вкара страхотна тройка (81:72). Намеси се и българската звезда Везенков, който също намери коша, а Милутинов направи впечатляващ блок на Лесор. Но нищо не беше свърширо, защото Толиопулос вкара тройка, за да намали разликата на 83:79. Фурние отговори с 2/2 стрелби, а след това взе решаваща борба под коша. След това мачът се превърна в серия от прекъсвания и нарушения, което донесе и успеха с 89:85 и титлата за Олимпиакос.

Редактор "Екип на Петел",

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