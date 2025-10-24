Олимпиакос и Александър Везенков с голяма победа в Евролигата

кадър: Макс спорт

Олимпиакос и Александър Везенков грабнаха по най-убедителния възможен начин четвъртата си победа от началото на сезона в Евролигата. Шампионът на Гърция помете Байерн Мюнхен като гост с 96:71 и е с баланс 4-2 дотук. Баварците пък регистрираха четвърто поражение в елитната надпревара, като остават с 2 победи.

В миналия кръг воденият от Йоргос Барцокас тим надделя драматично като гост над Макаби Тел Авив, с ключов принос и решаващи кошове в края на българската суперзвезда на "червено-белите" от Пирея. Тази вечер обаче Везенков и съотборниците му още от самото начало установиха контрол върху развоя на двубоя и стигнаха до успеха далеч по-лесно. Сашо пък завърши мача с 18 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 25 минути игра. Българинът не успя да се доближи до историческите 45 точки, които наниза в коша на баварците през януари и днес имаше "тихо" първо полувреме, но все пак през вторите 20 минути демонстрира класата, която сме свикнали да виждаме от него.

19 точки за Олимпиакос вкара Тайлър Дорси, който също като Везенков, реализира три тройки. 11 точки и 8 борби пък записа центърът Донтей Хол. Андреас Обст бе най-резултатен за Байерн с 15 точки, 12 добави Оскар Да Силва, а с 10 се отчете Айзея Майк, предаде Спортал.

Старши треньорът на баварците Гордън Хърбърт не можеше да разчита на няколко играчи. Литовската звезда Рокас Йокубайтис е аут за дълго време заради скъсана предна кръстна връзка на коляното, а Елиас Харис и Йоханес Фойгтман също са извън строя заради проблеми с коляното. Чисто новото звездно попълнение Спенсър Динуиди пък все още не се е присъединил към отбора.

