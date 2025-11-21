Олимпиакос и Везенков играят в момента важен мач в Евролигата

Кадър Youtube

Олимпиакос и Париж играят в момента помежду си в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея в среща от 12-ия кръг на Евролигата. След края на първата четвърт Париж води в резултата с 29:21.

"Червено-белите" от Пирея ще искат да заличат горчивия вкус от поражението от Олимпия Милано на италианска земя миналата седмица. Олимпиакос е със 7 победи и 4 загуби дотук в надпреварата, допълва Спортал.

Париж пък започна оптимистично сезона в турнира, но влезе в серия от 4 поредни загуби преди да я прекъсне с домакински успех над Валенсия, постигнат след силно второ полувреме за французите. Париж е с 5 победи и 6 поражения през настоящия сезон в Евролигата.

Първа част:

В средата на първата четвърт Париж води с 10:8, като мачът е равностоен в началните минути. Тройка на Джъстин Робинсън направи резултата 16:14 за гостите. 2:38 минути преди края на първата четвърт Алек Питърс замени везенков, който имаше "тиха" първа четвърт дотук. Секунди след това французите поведоха с 5 точки разлика - 21:16. Петата тройка на правещия фантастична първа четвърт Джъстин Робинсън пък направи разликата 8 точки - 24:16 за Париж. Тройка в последната секунда на първия период на новото попълнение на гостите Джаред Роудън пък оформи резултата след 10 минути игра - 29:21 за Париж.

Втора част:

Вторият период започна с лесни две точки под самия кош за Алек Питърс след асистенция на Еван Фурние, а секунди по-късно американската резерва на Везенков бе точен на два пъти и от линията за наказателни удари - 25:29. Тайсън Уорд пък доближи домакините на една точка от противника - първо с тройка от ъгъла, а след това и със забивка след контраатака - 30:31. Шестата тройка на Джъстин Робинсън в мача даде 5 точки аванс на гостите, но Тайсън Уорд и повяилият се в игра Костас Папаниколау отговориха с две поредни точни стрелби от далечна дистанция, а малко след това Олимпиакос излезе и напред в резултата - 39:38. Правещият страхотен мач дотук бивш играч на Париж Тайсън Уорд даде 6 точки аванс на гръцкия гранд от линията за наказателни удари - 45:39, а 3:38 мин. преди края на първото полувреме Везенков се завърна на терена на мястото на Питърс.

Стартови състави:

Олимпиакос: Томас Уолкъп, Александър Везенков, Тайлър Дорси, Никола Милутинов, Еван Фурние

Париж: Джъстин Робинсън, Алан Докоси, Джереми Морган, Якуба Уатара, Дерек Уилис

