Олимпиакос и Везенков играят в супердерби с Партизан

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си и Партизан играят в супердерби от деветия кръг на Евролигата. След 10 минути игра в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея резултатът бе равен (20-20), а на почивката гостите водят с 39-38.

Очаквано, Везенков попадна в стартовата петица на своя тим в компанията на Тайсън Уорд, Никола Милутинов, Томас Уолкъп и Тайлър Дорси.



За Партизан стартират Уошингтън, Осетовски, Браун, Калатес и Бонга, предаде Спортал.

ПЪРВА ЧАСТ



Олимпиакос стартира със серия от 5-0, като всички точки бяха дело на Везенков. След това Бонга наниза първите 2 точки за Партизан. Дуейн Уошингтън изравни резултата (7-7), след близо 4 минути игра. Малко след това именно американският гард изведе "гробарите" напред с 9-7 и надлъгването продължи. 3:35 минути преди края на тази част Партизан поведе със 17-16. При оставащи 2 минути Олимпиакос водеше с 20-17. Отново Уошингтън изравни резултата (20-20), като именно така завършиха и първите 10 минути.

ВТОРА ЧАСТ



Двата отбора продължиха преследването в резултата, като след близо 2 минути игра резултатът бе равен (23-23). След 5 минути игра Олимпиакос поведе с 31-29. Тайрик Джоунс обърна резултата в полза на "гробарите" (33-31), а Уошингтън вдигна разликата на 4 точки (35-31). Везенков наниза 2 точки, за да поведат домакините с 36-35. На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 39-38 в полза на Партизан.

Гръцкият гранд е на четвърто място във временното класиране с 5 победи и 3 загуби в сметката си.

Тимът воден от Желко Обрадович пък е на 17-о място в таблицата с баланс от 3 успеха и 5 поражения от началото на сезона.

