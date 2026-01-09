Олимпиакос и Везенков играят в този момент важен мач в Евролигата

Кадър Youtube

Олимпиакос и Байерн Мюнхен играят помежду си в момента в среща от 21-ия кръг на Евролигата в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея. След 10 минути игра германският шампион води в резултата с 23:21.

"Червено-белите" от Пирея са осми в класирането с 11 победи и 8 поражения дотук. В предишния си мач те отстъпиха пред Фенербахче като гости. Баварците пък са 16-и с баланс 7-13, като започнаха 2026 година с два домакински успеха - над Макаби Тел Авив и Баскония. Водени отскоро от легендарния сръбски специалист Светислав Пешич, германците ще се опитат да затруднят максимално гръцкия шампион, предава Спортал.

Именно срещу Байерн преди година - на 10 януари, пак в Пирея, Везенков изигра може би най-силния мач в кариерата си, вкарвайки 45 точки на баварците при невероятна ефективност, а Олимпиакос тогава разгроми съперника си със 112:69.

