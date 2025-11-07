Олимпиакос и Везенков с много трудна и важна победа в Евролигата

кадър: Макс спорт

Отборът на Олимпиакос с Александър Везенков в състава си победи с 80-71 Партизан в супердерби от деветия кръг на Евролигата.

Българският национал очаквано беше титуляр и за 32:40 минути на паркета се разписа с 14 точки, 4 борби, 2 асистенции и КПД 18.

След 10 минути игра в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея резултатът бе равен (20-20), а на почивката гостите поведоха с 39-38. В заключителните минути на срещата "гробарите" влязоха с преднина от 5 точки (58-53), която обаче загубиха в решаващата четвърт и не успяха да си тръгнат с победа от Гърция.

Очаквано, Везенков попадна в стартовата петица на своя тим в компанията на Уорд, Милутинов, Уолкъп и Дорси, предаде Спортал.



За Партизан стартират Уошингтън, Осетовски, Браун, Калатес и Бонга.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!