Олимпиакос и Везенков с ново поражение

кадър: Макс спорт

Олимпиакос и Александър Везенков допуснаха ново поражение от Монако. В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея тимът от Княжеството надделя над гръцкия шампион с 92:87 в двубой от седмия кръг на Евролигата. Така вече и двата тима са с еднакъв баланс - 4-3.

Олимпиакос вече е в серия от три поредни загуби от тима от Княжеството в официални срещи. За последно двата тима се срещнаха на полуфиналите от Финалната четворка в края на май, когато Везенков и компания бяха фаворити, но отстъпиха пред монегаските на Василис Спанулис. Преди това двата тима си размениха по една победа като гост в редовния сезон, но през 2025 година гръцкият гранд все още няма положителен резултат срещу този съперник, а за последно двата отбора премериха силите си в контрола през септември, спечелена отново от Монако - 83:80 след продължение, припомня Спортал.

Шампионът на Гърция спечели последните си 2 гостувания в Евролигата. Миналата седмица тимът се разправи като гост с Байерн в Мюнхен с 96:71, но днес отново не намери верния път към победата срещу Монако.

Монако пък в последния си мач в турнира загуби със 77:85 от лидера Апоел Тел Авив в "Арена София".

Кийнън Еванс и тежко контузеният Мустафа Фал отново не бяха на разположение на наставника на "червено-белите" от Пирея Йоргос Барцокас, докато Василис Спанулис не можеше да разчита на възстановяващия се от травма център Йоан Макунду.

