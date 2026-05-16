Олимпиакос игра без Везенков, но се класира на полуфинал в Гърция
снимка: Булфото
Олимпиакос се класира за полуфиналите на гръцкото първенство, след като записа втори успех срещу Колосос Родос и затвори серията без затруднения.
"Червено-белите“ спечелиха категорично гостуването си в Родос с 97:58 и продължават впечатляващата си серия без поражение на домашната сцена през сезона, предава Фокус.
Александър Везенков отново не взе участие в двубоя, след като пропусна и първата среща от серията. За Олимпиакос вниманието вече е насочено към Финалната четворка в Евролигата, която предстои след седмица.
Силен мач за гранда от Атина изигра Донта Хол, който завърши с "дабъл-дабъл“ от 21 точки и 13 борби. Алек Питърс също се отчете с впечатляващо представяне, записвайки 18 точки и 10 борби.
