Олимпиакос с Александър Везенков играят в момента важен мач в Гърция

кадър: Макс спорт, архив

Отборът на Олимпиакос с Александър Везенков в състава си и Жалгирис играят в мач от 10-ия кръг на Евролигата. След 10 минути игра в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея домакините поведоха с 28-14, а на почивката се оттеглиха с аванс от 14 точки (50-36).

Шампионът на Гърция е с 6 победи и 3 загуби дотук в надпреварата, а литовският гранд е със 7 победи и 2 поражения в сметката си.

ПЪРВА ЧАСТ



Тайлър Дорси вкара първите два коша за Олимпиакос от средно разстояние. Гостите пък още в началото на мача овладяха няколко борби в атака, които им позволиха да вкарат лесни точки. Тройка на Дорси даде преднина на гръцкия гранд - 7-6, а отново американецът беше точен и при следващото нападение на "червено-белите".

В средата на първата четвърт Дорси вече имаше на сметката си 9 точки. Везенков беше зорко пазен и оставаше изолиран от играта, а Фурние на два пъти пропусна от чисти позиции. Никола Милутинов напомни за себе си с успешна добавка и Олимпиакос се откъсна със 17-9. Разликата продължи да набъбва и в края на първите 10 минути Олимпиакос дръпна с 28-14. Дебют за тима в Евролигата направи доскоро контузеният Кийнън Еванс, който дойде в тима именно от Жалгирис. Гардът обаче престоя на паркета броени секунди, преди да получи нова травма, предаде Спортал.

ВТОРА ЧАСТ



Втората част също започна по-добре за Олимпиакос, а Везенков реализира първите си точки в двубоя за 32-14. Последва още една точна стрелба на българина и разликата стана 20 точки в полза на домакините. След това тя падна само на 11 точки. При малко повече от 3 минути до края Везенков направи резултата 43-29 в полза на гръцкия гранд. На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 50-36 в полза на Олимпиакос.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!