Олимпиакос с Александър Везенков с тежка загуба в Евролигата

Българският национал Коди Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към успех с 91:80 над Олимпиакос с Александър Везенков в състава си в домакински мач от 13-ия кръг на Евролигата. Двубоят се игра в "Белградска Арена".

Американският гард с български паспорт започна като титуляр и за 24:51 минути се отчете с 10 точки, 3 борби, 9 асистенции и 1 открадната топка, предава БТА

Везенков също бе в стартовата петица, записвайки 29 точки и 8 борби за 33:45 минути игра, но Олимпиакос допусна обрат в последната четвърт, когато стигна до 15 пункта срещу цели 32 на домакините от Цървена звезда.

