Олимпиакос с Везенков загуби от Панатинайкос във втория мач от финалната серия в Гърция

Снимка: Булфото

Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава отстъпи пред Панатинайкос с 58:68 (15:9, 15:20, 8:19, 20:20) като гост във втората среща от финалния плейоф за титлата в гръцкото баскетболно първенство за мъже.

Така Панатинайкос изравни на 1-1 победи резултата в серията, в която се играе до три успеха, отбелязва БТА. Третият двубой предстои на 8 юни, а домакин ще бъде отборът на Олимпиакос.

Везенков беше титуляр за европейския клубен шампион и завърши с 9 точки, 5 борби и 1 асистенция за 32 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос бе Еван Фурние с 15 точки, 7 борби и 6 асистенции.

Гостите от Пирея имаха предимство през първото полувреме, като водеха с 30:29 на почивката. По-силна трета част наклони везните в полза на Панатинайкос, чийто тим дръпна с 48:38 след 30 минути игра.

В последната четвърт домакините контролираха двубоя, а преднината им достигна 15 точки.

Найджъл Хейс-Дейвис се отличи с 23 точки, 3 борби и 2 асистенции за победителите от Панатинайкос, докато Джеди Осман допринесе с 11 точки, 6 борби и 2 асистенции.

Редактор "Екип на Петел",

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