Олимпийска шампионка постави на място актьор

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Христо Пъдев много често се превръща в център на внимание в „Кой да знае“. Актьорът не направи изключение и тази вечер, след като разкри, че си е обръснал мустака специално заради олимпийските шампионки Симона Дянкова и Мадлен Радуканова.

Капитанът на златният ни ансамбъл от Токио 2021 попадна в отбора на Милица Гладнишка, а Мадлен – в този на Пъдев.

След като отдаде заслуженото на двете ни нежни грации, Сашо Кадиев поиска да разбере от Мадлен вярно ли е, че може да се живее без шоколад.

Радуканова отговори, че това не е възможно и по-скоро е мит, но водещият продължи да е настоятелен, и я попита как при това положение е успяла да оцееле.

Хапвах си тайничко шоколад, когато Симона позволяваше, задоволи по бТВ любопитството на шоумена Мадлен.

Малко след това обаче Мадлен нанесе неочакван удар на Христо. Запитана от Кадиев, така като гледа Пъдев, в който спорт може да се пробва, Мадлен бе категорична: В художествената гимнастика, разбира се.

Ицо прие с усмивка шегата и отвърна подобаващо, като каза, че с удоволствие би излязъл на килима, но само ако съчетанието му е с малка бухалка и малки топки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!