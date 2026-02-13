Олимпийски гаф: Германски медалист не вдигна телефона на Мерц

кадър: БНТ

Не спират и куриозите около Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Германски състезател по шейни, който спечели два златни медала е пример за това, че пропуснатите телефонни обаждания понякога могат да ни струват скъпо и искрено да съжаляваме, че не сме вдигнали.

Ето за какво става дума:

Макс Лангенхан, олимпийски шампион по шейни от Германия: "Много хора ми се обадиха да ми честитят златото, но признавам си - имам и един гаф. Бях доста уморен, което не е оправдание, но... чаках автобус на спирката и тъкмо гледах видео, когато ми звънна непознат номер. Не вдигнах, защото не знаех кой е и никога не вдигам на непознати. Бях зает да си гледам видеото. Е, оказа се, че ме е търсил канцлерът Фридрих Мерц. Скъпи Фридрих, скъпи господин Мерц, много съжалявам. Може би ще имаме друга възможност да се чуем в следващите дни. Знайте, че съм много горд да съм част от германския отбор.", заяви Лангенхан, цитиран от БНТ.

