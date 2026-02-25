Олимпийските шампионки по хокей отказаха поканата на Доналд Тръмп
Кадър Youtube
Олимпийските шампионки по хокей на лед от САЩ отказаха поканата на президента Доналд Тръмп да присъстват на неговото обръщение „За състоянието на Съюза“ в Конгреса.
„Искрено сме благодарни за поканата, отправена към нашия женски отбор по хокей на САЩ, спечелил златен медал, и дълбоко оценяваме признанието за тяхното изключително постижение - заяви говорител на USA Hockey, цитиран от NBC. - Поради тайминга и предварително планираните академични и професионални ангажименти след игрите, спортистките не могат да участват. За тях беше чест да бъдат поканени и са благодарни за признанието“.
Американките победиха сензационно на финала в Милано тима на Канада с 2:1 след гол на Меган Келър в допълнителното време, припомня segabg.com. Това бе 5-и пореден мач за олимпийска титла между тези два отбора, като преди това САЩ бяха победили само веднъж - в ПьонгЧанг 2018, при това след наказателни удари.
Ден по-късно и мъжкият хокеен тим на САЩ победи Канада във финала и спечели първа олимпийска титла от Лейк Плесид 1980. Веднага след това Доналд Тръмп се е обадил по телефона и е поканил играчите на своето обръщение „За състоянието на Съюза“.
„Трябва да ви кажа, че ще трябва да доведем и женския отбор, знаете го", е казал Тръмп, отправяйки поканата към мъжете. "Ако не поканим женския отбор, сигурно ще бъда импийчнът", е завършил на шега американският президент.
Засега не е ясно дали мъжете ще присъстват на речта. Телевизия NBC се е опитала да получи коментар за отклонената от жените покана, но от Белия дом не са отговорили веднага.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!