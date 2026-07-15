Олисе е взел решение, което дава надежди на Реал и Перес

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Една от големите звезди на Франция на Световното първенство - Майкъл Олисе, иска да се присъедини към Реал Мадрид през това лято, твърди журналистът Санти Ауна. Според източника крилото на Байерн (Мюнхен) смята, че това ще е най-добрият вариант за кариерата му и това да продължи да се развива като футболист. Позицията на германския шампион е, че Олисе не се продава на никаква цена, като баварците дори ще се опитат да го убедят да подпише нов контракт. Според Ауна Олисе ще обсъди ситуацията с клубното ръководство, след като се завърне в Мюнхен след участието си на Световното първенство.

Реал е готов да счупи трансферния рекорд. Още през миналия месец се появи информация, че предложението може да достигне обща стойност от 223 милиона евро, което би означавало, че ще подобри рекордния трансфер на Неймар. През 2017 година бразилецът премина от Барселона в Пари Сен Жермен за 222 милиона евро, като това все още си остава най-голямата трансферна сделка в историята на футбола.

Редактор "Екип на Петел",

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