Оливер Бирхоф: Бундеслигата трябва да се замисли за мачове в чужбина

Бившият нападател на националния отбор на Германия Оливер Бирхоф смята, че Бундеслигата трябва да се замисли някои мачове да се играят в чужбина в търсене на допълнителни финансови приходи, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Италианската Серия А планира да се изиграе мач от първенството през февруари в Австралия, но испанската Ла Лига се отказа от идеята да премести среща в Маями след натиск от страна на привържениците и играчите.

"Ако искаш да спечелиш нови пазари или да увеличиш печалбите си, може би няма какво повече да направиш в страната си. Може би само в изолирани случаи", коментира Бирхоф пред ""Билд".

Ръководителите на Бундеслигата, начело с тези на Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд, дадоха да се разбере, че засега не планират мачове извън Германия. Но Бирхоф, който игра голяма част от кариерата си в Италия и беше директор на националния отбор, вярва, че "гладът" на феновете в чужбина е подценяван.

"Те искат да видят звезди. Разбира се, трудно е с календара, но не е невъзможно да се пробва", категоричен е той.

