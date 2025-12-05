Оля Малинова: Момичета, не гледайте Рупецова, а какво прави Габи

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Момичета, ако искате да манипулирате мъже, не гледайте какво направи Даниела Рупецова в „Ергенът”, а Габи Бланко, това посъветва водещата на „Преди обед” Оля Малинова. Тя я обяви за най-силната в интригите, макар че изобщо не скри критиките си към нея.

Оля даде пример с това, че Натали също създаде любовен триъгълник с манипулации на мъжете, но това ѝ коства нерви и напрежение, а при Габи такова нещо няма. Водещата допълни, че в една въздушна целувка има повече страст, отколкото в целувката за сдобряване на Бланко и Калоян.

Малинова обаче призна, че Габи е изнесла сезонът на „Ергенът: Любов в рая” на плещите си. Преди наближаващия финал на риалитито, тя беше категорична, че дори някои двойки да си тръгнат заедно от шоуто, те много бързо ще се разпаднат в реалния живот.

