Оля Малинова: Не е лесно да си жена в българската политика

В четвъртък водещите и седмичните коментари в „Преди обед” по bTV решиха да се шегуват с подновената кандидатура за президент на попфолк звездата Луна. Това обаче приключи с изненадващ обрат, в който Оля Малинова съвсем не на шега направи коментар, че жените в българската политика са поставени под голямо напрежение.

„Не е лесно на жените в българската политика, колко песни се написаха, постоянно се обсъжда външния им вид”, коментира водещата, която явно не говореше за Луна, а по-скоро за Лена Бориславова, която обяви, че се оттегля от активната политика в нея.

Малинова заяви също, че от българките в политиката ѝ е любимка Корнелия Нинова.

„За един ден уволни 300 мъже! Една Бийонсе и 300 непотребни мъже”, коментира Оля.

