Оля Малинова: Вдигнахме високо летвата в „Трейтърс“ с цветущ предател

Оля Малинова и другите участници в „Трейтърс“ сътвориха прецедент, след като два пъти счупиха играта в българския формат. Водещата се върна към тези два момента, за да разкрие повече подробности.

Показахме, че балканските народи играят по различен начин. От това, което чух, всъщност от всички издания на „Трейтърс: Игра на предатели“, най-готиното издание е било унгарското, което също е доста по-близко до нас като манталитет, отколкото до Канада или Австралия. Но, мисля, че ние в българското ще покажем една още по-висока летва. Особено с този цветущ предател, който е в лицето на Бачорски, започна Оля.

Първото чупене на играта беше гласуването за мен и Ева. Досега в предаване не е имало случай, в който три пъти виждаш хора как слагат табелки с твоето име, и три пъти си тръгваш. С Ева преживяхме огромен катарзис на тази маса. Не е имало формат засега, в който да има три прегласувания на маса до степен, до която тези, за които се гласува, да стават имунизирани, допълни тя.

Второто счупване беше, когато Бачорски започна да привлича праведни за предатели, и тези праведни започнаха да му отказват. В други формати, когато това се е случвало, винаги се стигало до праведен, който се съгласява. В случая обаче слънцето изгря и Бачорски трябваше да спре убийствата, продължи Оля.

Всъщност той остана сам предател ден преди финала, което не се е случвало по този начин. Обикновено предателите остават сами ден преди финала, защото техният партньор, предателят, е изгонен. Сега Бачорски остана сам, защото той не можа да привлече праведен да стане предател, каза още по бТВ Оля Малинова.

