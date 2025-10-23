Оля Малинова сънува кошмари заради „Ергенът”

кадър bTV

Водещата на „Преди обед” Оля Малинова се оплака в ефир, че гледането на „Ергенът: Любов в рая” вече се отразява и на подсъзнанието ѝ. Тъй като ѝ се налага да не пропуска и един епизод заради работата си, романтичното риалити вече е влязло и в сънищата ѝ.

„Сънувах, че ще ходя да си правя ринопластика. Събудих се и си казах, добре, че ме е страх от операции”, разкри Оля. Тя допълни, че неприятното съновидение няма откъда другаде да дойде, освен от „Ергенът”, където корекции на носа се обсъждат постоянно и са доста важен елемент от разговорите на участничките.

