Оля от БТВ: Този сезон на „Ергенът” показа нормалността

09.12.2025 / 10:09 1

кадри  bTV

редактор Веселин Златков

Водещата на „Преди обед” Оля Малинова дръпна истинско похвално слово за риалити форматите на bTV. След като мина и финалът на „Ергенът: Любов в рая”, тя обобщи, че в този сезон телевизията е минала на по-високо ниво.

Според Оля този път любовното шоу е показало нормалността. „Видяхме нормални хора, имаме такива приятели в обкръжението си”, коментира тя, като не стана съвсем ясно дали говори от свое име или изразява официалната позиция на медията.

Колежката ѝ Яна Донева допълни, че в някои ситуации в „Ергенът: Любов в рая” е видяла себе си в миналото и се е поставила на мястото на участниците. „Всички сме били Натали”, обобщи водещата, която стана титулярка в „Преди обед” след фиаското с Венета Райкова.

Обобщението обаче предизвика остра реакция на актрисата Деси Бакърджиева, която е седмичен коментатор в предаването. Тя заяви, че категорично отказва да се сравнява с „ергенките” и се разграничи от мнението, че този път любовното риалити е било по-различно от обичайното.

 

kris (преди 41 минути)
Снощи гледах “Ергенът” и разбрах защо младежа бърза да ги целува, надява се жабите да се превърнат в принцеси…!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

