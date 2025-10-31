Оля се появи като хайдутин и отправи важно послание към мъжете

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Оля Малинова прекъсна интервюто на Камелия в „Преди обед“. Преди това обаче фолк певицата бе предупредена от Яна Донева да не се стресне, тъй като Оля влиза с мустак. Петър Дочев пък веднага определи устатата варненка за хайдутин. След като се настани обаче на диванчето, Малинова отправи важно послание към всички мъже.

Започнахме днешното предаване с костюми на будители, но утре е всъщност и друга важна дата. 1 ноември е началото на месец ноември, който е месецът на мъжкото здраве. Всички мъже си пускат мустаци, а жените също си пускат мустаци в подкрепа на мъжкото здраве, започна Оля.

Това, което трябва да говорим, и за което мъжете трябва да се погрижат, е превенция за болести. Да се погрижат за менталното си здраве, за рака на простатата, за рак на тестисите. Да говорят с приятелите си и да отидат на един профилактичен преглед, добави тя.

Към нейния призив се присъедини и Яна Донева, която закри предаването с думите: Пазете се мъже, защото не можем без вас. Трябва да сте здрави.

