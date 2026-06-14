Омар Артан ще получи възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи мачове от Световното
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Сомалийският съдия Омар Артан ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи нито един мач на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Това съобщи ББС, позовавайки на свои източници във ФИФА.
Артан бе отпратен от властите в САЩ от летището в Маями, след като му бе отказан достъп до страната, въпреки че пристигна в нея дипломатически паспорт, припомня БТА.
От ФИФА заявиха, че няма как да осигурят достъп на сомалиеца до турнира, въпреки че той е съдия номер 1 на Африка за миналата година, но според ББС световната централа е взела решение да го компенсира с пълно финансово възнаграждение. Точният размер на сумата ще стане ясен след края на световното първенство.
Артан получи огромна подкрепа от различни точки на света, а от Европейската футболна асоциация (УЕФА) му повериха двубоя за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила.
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