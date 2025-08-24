Омазаха с нафта улица "Карамфил" във Варна
24.08.2025 / 16:23 1
Кадър Читател на Петел
Разлята е нафта в Цветния квартал на ул.Карамфил до бл.11, съобщи наш читател.
Подаден е сигнал пред 1ч. Все още няма никой на мястото, посочи той.
Междувременно нафтата се размазва по пътя.
