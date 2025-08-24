Омазаха с нафта улица "Карамфил" във Варна

Кадър Читател на Петел

Разлята е нафта в Цветния квартал на ул.Карамфил до бл.11, съобщи наш читател.

Подаден е сигнал пред 1ч. Все още няма никой на мястото, посочи той.

Междувременно нафтата се размазва по пътя.

