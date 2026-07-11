Омбудсманът: Държавата не успява да реши проблемите на гражданите

Стопкадър: БНТ

8500 са жалбите към омбудсмана само за първите шест месеца на годината, при 11 000 общо за 2025 г., каза омбудсманът Велислава Делчева в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Омудсманът има ресурсът да промени нещо, има голяма възможност и има и примери, че всъщност омбудсманът помага, категорична беше Делчева. Хората ни вярват, допълни тя.

Велислав Делчева, омбудсман на Р България: "Най-много обикновенно хората ги тревожи, както ние им казваме, потребителските права. Това са известните за всички, високи сметки, лошото качество на услугите свързани с водата, с тока, с парното. И те, бих казала, че се кампанини. Обикновенно през зимата се увеличават жалбите, свързани с "Топлофикация" и с тока. Сега очаквам през лятото ще видим дали няма да имаме пак някакви проблеми с безводието."

Проблемът е, че проблемите се повтарят с години, обясни Делчева: "На мен това ми казва, че не успява държавата да реши системно проблемите, които имат гражданите. Няма стратегическо решаване на тези проблеми. Веднага казвам за "Топлофикация", прочутата формула за сградната инсталация. Това е един кръг, който не може да се счупи от години. Гражданите обжалват тази формула в съда. Обикновено следващото правителство малко водоизменя тази формула, приема нова. Това се случи съвсем наскоро с служебното правителство, което лекичко водоизменя старата формула. И нещата се повтарят по един и същ начин. Няма системно решение на този проблем. Не искам още да споменавам за водата. За сега нямаме увеличаване на жалбите. Но и миналата година алармирахме. Продължава да стои проблема с това, че ние губим 60-80% от водата."

В голяма част от решаването на тези системни проблеми отговорност на първо място носи държавата, която, все пак трябва да има някаква стратегия, някаква посока, в която да се хване и това да започне да се прави, а не просто да се говори, допълни омбудсманът. На второ място, ние също, като граждани, имаме така ангажимента, да не кажа и отговорностите, да спазваме правилата.

Велислава Делчева обясни, че е била във всички парламентарни комисии заради приемането на бюджета за 2026 г. Според институцията на омбудсмана, именно най-уязвимите групи са били забравени, пише novini.bg.

"От три години месечните помощи за деца с увреждания не са актуализирани. Въпреки, че на някой може да им се стори много, че 600 евро са достатъчни, повярвайте ми, за тези семейства 600 евро абсолютно за нищо не стигат. Защото те плащат медикаменти, помощни средства, имат нужда от лекарства, от рехабилитация и така нататък. За майките за втората година на майчество, това вече беше изговорено, просто го споменавам. Като говорим за помощни средства, в бюджета на НЗОК също нямаше предвидено увеличение за хората с увреждания за помощни средства. Сега имаше уверението в комисия на министра на здравеопазването, че имат готовност, ако в средата на годината се разбере, че тези средства не достигат, да го увеличат. Но пак казваме, ние трябва да имаме дългосрочна визия в тази посока.

Пенсионерите, които, както знаете, въпреки, че им беше увеличена пенсията, все още остават под линията за бедност. Това са две различни категории, но въпреки всичко, как ще се чувствате вие, когато сте работили 40 години и държавата ви казва, че вие дори сте под линията на най-бедните? Точно така, да. Аз виждам и друг проблем. Ако ние месеци наред обясняваме, че потребителската кошница през седмицата се е вдигнала с 1 евро или е спаднала с 1 евро, каква е индексация, очакваме? А всички усещаме, че плащаме двойно едновременно с това. По какъв индекс ще ни увеличават и социалните плаща, ние и за платите? Някакси това не разбирам."

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Според омбудсмана въпросът със забраната деца до 16 години да ползват социални мрежи отново ни връща към въпроса с правилата и доверието.

"Възпитанието на децата не е работа само на един човек. Българите сме казали, дете се оглежда от цяло село. И не бидва тази отговорност да я прехвърляме само върху родителите или само върху учителите, или само върху психолозите, които работят в училищата. Отново говорим за това, че ние като граждани, като всеки един отделен гражданин трябва да има правосъзнанието първо да спазва правилата и второ да прави всичко възможно тези правила да ги предава и на децата ни. Защото ако те не са в центъра на държавната политика, какво ще правим след 10-20 години, когато това са хората, които ни управляват? А ние сега не сме ги научили да спазват правилата."

Редактор "Екип на Петел",

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