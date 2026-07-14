Омбудсманът: Не трябва да се вдигат осигуровките, а да се смени философията на цялата пенсионна система

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Всички бюджетни решения, които взема едно правителство, независимо дали говорим за Бюджет 2026 или за някакви средносрочни или дългосрочни решения, няма как да няма директно отражение върху стандарта на живот и то и върху всеки един от нас. Започвайки с това, че се определя минимална работна заплата, определят се минимална пенсия, променят се минимални или максимални осигурителни прагове и вие много правилно казахте, че при взимането на тези решения точно пенсионерите, семействата с ниски доходи и децата, например, с увреждания, най-ясно ще усетят тези промени. Това каза Велислава Делчева, Омбудсман на Република България в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио Фокус.

И допълни: "Веднага започвам с пенсионерите, защото се прие една минимална работна заплата, една минимална пенсия, която да, наистина беше увеличена, но в крайна сметка пенсионерите, които получават тази пенсия, ще останат под прага на бедност. В същото време се полагат усилия да се увеличи прихода към Осигурителния институт. Това е добре с оглед на това, че все пак трябва да признаем финансовите възможности на бюджета. Но в същото време социалните обезщетения и плащанията, които ще получават хората, които в крайна сметка ще плащат по-високи осигуровки, остават същите".

На трето място Омбудсманът коментира, че всички увлечения, които се предвиждат с новия бюджет, не са адекватни и не взимат в предвид ценовия натиск върху хората, който всеки един гражданин усеща и официално представените размери на инфлацията.

На въпрос относно това как може да се постигне адекватност на доходите на възрастните хора спрямо ценовия натиск, тъй като 1 368 700 души в България са под линията на бедност, което представлява 21,20% от населението на страната, тя коментира: "Тук вече говорим за една смяна на модела за пенсиониране за определяне на пенсията, тъй като по-голямата част от партньорите, които изказаха своите становища и по време на комисията в Народно събрание, че има нужда от това пенсии да се определят съобразно осигурителният принос на всеки един гражданин. Опасенията, които чухме и по време на тази дискусия, е, че ако продължаваме да използваме този начин на изчисляване на пенсиите, така, в скоро време ще се окаже, че те ще се финансират само от държавата, а всъщност би било редно това да бъде съобразено с осигурителния принос на всеки един от нас. Към момента, доколкото съм запозната със статистиката, двама работещи осигуряват пенсиите на трима пенсионери".

И добавя: "Това не означава, че трябва да се вдигнат осигуровките, трябва да се смени системата, по която цялата пенсионна система, да се смени нейната философия".

Редактор "Екип на Петел",

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