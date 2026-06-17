Омбудсманът: Не виждам никаква причина да наблюдавам отблизо действията на главния прокурор

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Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Народното събрание по повод обединения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

В становището си тя възразява срещу предложението омбудсманът да бъде включен сред субектите, които могат да инициират процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

„Това е поредният списък, в който политиците се опитват да вкарат институцията на омбудсмана, което за мен означава, че това е поредният опит тя „да се изцапа“, каза в предаването „Лице в лице“ по БТВ Велислава Делчева.

„Аз съм кандидат за служебен премиер постоянно и сега изведнъж се оказва, че съм кандидат да бутна и главния прокурор. Това е абсолютно недопустимо поради няколко причини“, заяви тя.

„В България има три власти, които са разделени, но и в същото време взаимно се контролират. Институцията на омбудсмана е независима и извън тази тройка, така че не виждам никаква причина да наблюдавам отблизо действията на главния прокурор“, каза още Делчева.

„Институцията на омбудсмана не може да разследва или да контролира съдебната власт по никакъв начин“, категорична бе тя.

Проблемът е, че от три години помощите за деца с увреждания не са актуализирани, заяви омбудсманът.

„Към момента тези помощи са в рамките на 600 евро. На всичко отгоре за децата с най-тежки увреждания им се отнемат около 190 евро за това, че те имат нужда от личен асистент“, обясни Велислава Делчева.

Тя призова депутатите да вземат предвид, че тези помощи имат нужда от актуализация и да премахнат това условие, пише novini.bg.

„В по-голяма част от случаите тези лични асистенти са родителите. Те нямат други трудови доходи, а на всичко отгоре им взимаме тези 190 евро. 600 евро съм категорична, че са абсолютно недостатъчни“, заяви омбудсманът. "Гражданската отговорност за мотористите се вдигна между 60% и 80%, а ние получихме обяснение само за около 30%. Комисията за финансов надзор отново пое ангажимент да се направят законодателни изменения, които аз ще следя отблизо и се надявам да се вземат предвид някои от добрите практики в европейските страни", заяви омбудсманът. Тя даде пример със сезонната застраховка, която по думите ѝ съществува в българския кодекс за застраховането още от 2016 г.

„Необяснимо защо нито един застраховател не предлага такава застраховка. Тя съществува на хартия, но на практика не се предлага“, обясни Делчева.

Редактор "Екип на Петел",

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