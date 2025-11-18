Омбудсманът: Оттеглете решението за по-скъпо паркиране в София

Снимка: Булфото

Омбудсманът с призив към областния управител и кмета на София да върнат решението за поскъпването и разширяването на зоните с платено паркиране от януари.

Велислава Делчева посочва, че след анализ са установени съществени проблеми в процедурата по подготовката и приемането на наредбата.

Според омбудсмана липсва и широко обществено обсъждане, което не е позволило адекватен диалог с гражданите, посочва bTV.

В петък и Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира заради увеличението, след като в четвъртък Общинският съвет одобри поскъпването.

През почивните дни кметът Васил Терзиев защити решението. Той заяви, че няма притеснение от проверката на Комисията за защита на потребителите за обявеното увеличение на цената за синя и зелена зона.

Какво предвиждат новите правила

По-високи цени за синя и зелена зона и разширяване на зоните гласува на 13 януари Столичният общински съвет (СОС).

Новите правила предвиждат час в синя зона да скочи двойно и да струва 2 евро, а в зелена зона – 1 евро.

Предвижда се повишаване и на годишния стикер на 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона.

При втора кола ще се плаща съответно 300 и 200 евро. Предлага се и разширяване на платените зони за паркиране, което ще се случва поетапно от 2026 г.

С промените се разрастват и самите зони, които вече навлизат и в жилищните квартали в близост до Околовръстното шосе на столицата.

Синя зона стават: площад „Македония“ около Руски паметник, „Крива река“, „Иван Вазов“, долната част на „Лозенец“ между „Канала“ и „Свети Наум“, долната част на „Яворов“, „Оборище“ между „Ситняково“ и „Канала“.

Зелена зона стават: „Банишора“, „Лагера“ и южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, голяма част от район „Слатина“ („Редута“ и „Гео Милев“), „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, част от „Студентски град“, част от район „Подуяне“.

Новите правила влизат в сила от 5 януари 2026 г.

