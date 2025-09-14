Омбудсманът: Срокът да се отговори на жалба на граждани е 3 месеца

кадър: БНТ

На институцията на омбудсмана въобще не ѝ е мястото в домовата книга на служебните премиери, защото той е призван да защитава гражданите от нарушения на държавата и няма място като неин ръководител. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" новоизбраният обществен защитник Велислава Делчева.

Тя коментира и избора на своя заместник - Мария Филипова:

"Мария Филипова даде своите отговори по време на изслушванията и по-късно в парламентарната комисия. Позицията на омбудсмана е абсолютно независима, затова който и да е заместник, той не е политически обвързан по никакъв начин. Аз ще съдя за нейните качества като заместник-омбудсман. Вече имаме разпределяне на задачите, предстоят ни приемни, пътувания по малките градове, свързани с еврото, вече имаме общи идеи за законодателни предложения. Не мога да съдя за хора, които все още не познавам".

Делчева е категорично против предложението на ПП-ДБ омбудсманът да може да сваля главния прокурор.

"Това не е консултирано с мен - не мисля, че позицията на омбудсмана трябва да бъде зацапана и за пореден път вкарана в политиката. Той не може да разследва и не трябва да го прави".

По повод работата си като обществен защитник заяви, че я подкрепя "един много сплотен колектив, който в последната година и половина, докато е нямало обществен защитник, си е вършил работата много добре" и няма нито една забавена жалба.

Срокът да се отговори на жалба на граждани е 3 месеца, поясни Велислава Делчева и даде примери за някои разрешени казуси: отменен фиш, пенсионер, който е чакал пенсията си повече от 7 месеца заради забавен ТЕЛК, сдружение, което е осъдило КЕВР и след намесата на омбудсмана е успяло да си вземе съдебните разноски.

"Други процедури изискват повече време - тези, които засягат законодателни инициативи", каза Делчева.

