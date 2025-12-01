Омбудсманът: Трябва да се променят три неща в бюджета, за да бъдат защитени уязвимите групи

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Велислава Делчева смята, че трябва да се променят три неща в бюджета, за да се защитят уязвимите групи. Тя приложи и аргументи за своето мнение. Делчева разкри, че от години в институцията на омбудсмана има жалби и сигнали на майки, които остават през втората година да отглеждат своите деца.

Предвидено е увеличаване на месечните размери на тези помощи в рамките на 900 лева, но на мен ми се струва, че е редно тези размери на обезщетенията да бъдат равни на минималната месечна работна заплата. Тя е в размер на 1077 лева, започна Делчева.

На второ място забелязахме, че не се променя размера на така наречената заместваща издръжка за деца, които остават без един родител. В рамките на три години вече тази издръжка е само 100 лева, което ми се струва крайно недостатъчно. Особено за случаите, когато все пак имаме един родител, който остава сам и който трябва сам да отглежда детето си. Не на последно място това е в противоречие с нормативната уредба, тъй като семейния кодекс казва, че минималната издръжка на едно дете трябва да е поне една четвърт от минималната работна заплата, което е в рамките на 270 лева, продължи тя.

Третото, което ми се иска да видя в бюджета за 2026 година, е актуализация на месечните помощи за деца, които са с увреждания. Тези лица, които между 18 и 20 години се образоват и са в университети, трябва да завършат своето висше образование, каза в „Още от деня“ Велислава Делчева.

