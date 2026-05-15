Омбудсманът: Варненци сигнализират за високи цени и за проблеми с ТЕЛК-овете

Снимка: Булфото

За високи цени на стоки и услуги, както и за проблеми с ТЕЛК-овете, сигнализират жители на Варна. Това съобщи омбудсманът на Република България Велислава Делчева, която участва в шестата Национална научна конференция „Медиацията в другите публични сфери“.

Тя посочи, че промяната в системата на ТЕЛК с цел ограничаване на корупционните практики не е помогнала на гражданите, а е довела до обратен ефект, предава БНТ.

Делчева акцентира и върху необходимостта от медиация при потребителски спорове – за електричество, вода и централно отопление. Според нея с подобни казуси не бива да се натоварват нито гражданите, нито съдебната система.

По отношение на заплащането на целогодишна винетка от страна на мотористите омбудсманът подчерта, че това е недопустимо. Според нея няма причина да се плаща целогодишна винетка, при положение че мотористите използват пътищата основно от пролетта до есента, а стойността на застраховката „Гражданска отговорност“ за тях е повишена с до 80%.

Още по-несправедливо е, според Делчева, застрахователите да не позволяват разсрочено плащане на застраховката „Гражданска отговорност“.

