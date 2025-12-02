Омбудсманът е срещу ново поскъпване на водата: За 6 години цената се вдигна със 70%

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Омбудсманът Велислава Делчева е изразила пред КЕВР несъгласието си за ново поскъпване на водата и ВиК услугите. По Нова нюз тя коментира, че повишението на цените, което е средно около 6%, но на места като Кърджали е 13%, е неуместно на фона лятното безводие в Плевен и други градове, огромните загуби по мрежата и лошото качество на водата на много места.

Средната загуба на вода е 60%, а на места е 80% и нищо не се променя, заяви Делчева.

За 6 години цената на водата се е вдигнала със 70%, подчерта общественият защитник и допълни, че много ВиК дружества не са изпълнили програмата си. Тя допълни, че новото поскъпване се оправдава с необходимостта да се плащат по-високи заплати на служителите. Според сигналите, които стигат до нея обаче, причината за много от проблемите е лошото управление на ВиК операторите. Омбудсманът препоръча също държавата да приеме спешно водната си стратеги

