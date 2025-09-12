Омбудсманът иска списък на лекарствата, които дават положителен тест за дрога

кадър bTV

редактор Веселин Златков

За 2 месеца към националния омбудсман са постъпили 60 сигнала на граждани за фалшиво положителни тестове, заради които са изгубили книжките си, а вероятно и колите си. Това съобщи Велислава Делчева по bTV.

Тя обясни, че тестът, който ползва българската полиция, е много чувствителен, затова дава положителен резултат при лекарства, които всекидневно се взе за главоболие или простуда.

По тази причина, омбудсманът иска от здравното министерство списък на лекарствата, които могат да дадат положителен тест, без шофьорът да е употребил нищо незаконно.

Делчева каза също, че проблемът не е само, че лабораториите са само три, но липсват и лаборанти, които да работят в тях.

Обещанията проблемът да се реши са от 2023-а, подчерта омбудсманът. По нейни думи, да се докаже фалшиво положителна тема за наркотици зад волана, отнема от 6 до 8 месеца.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!